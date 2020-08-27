AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أول إطلاله لـ هند عبد الحليم بعد زواجها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:59 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هند عبد الحليم على الصورة قائلة "صباح الخير"

ويذكر أن احتفلت هند بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى  وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات. 

وتمت خطوبة الفنانة هند عبد الحليم، إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 ، بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة. 

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا. 
الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | الصور الأولى لحفل زفاف هند عبد الحليم

على الأغانى الأجنبية.. هند عبد الحليم ترقص بحفل زفافها.. شاهد

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لـ هند عبد الحليم وزوجها في شهر العسل

ترشيحاتنا

فتيات ليل الشيخ زايد: راقصة تساعدنا على استقطاب راغبي المتعة الحرام

أوناجم وبن شرقي يوجهان رسائل لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

على الموضة.. 10 صور تكشف إطلالات هيدي كرم في عيد ميلادها

في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

بخلاف كثرة زيجاته.. 10 إنجازات تاريخية حققها هارون الرشيد في خلافته

شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

AdvertisementS

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إعفاء كامل لـ 600 سلعة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل.. تفاصيل

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

بعد صورة ابنتها نور.. الجمهور يطارد شيرين رضا

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

انتظر خروجه من المسجد.. بائع يذبح عجوزا بالبدرشين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني