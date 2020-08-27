شاهد.. أول إطلاله لـ هند عبد الحليم بعد زواجها

شاركت الفنانة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ويذكر أن احتفلت هند بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.





وتمت خطوبة الفنانة هند عبد الحليم، إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 ، بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة.





جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.



