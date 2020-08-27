صدى البلد ينشر تفاصيل اتفاقية الميركسور بعد إعفاء 600 سلعة من الرسوم الجمركية.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الإعفاء الكامل لـ 600 سلعة من الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية عند نفاذها لأسواق دول الميركسور.









ويقدم "صدى البلد" أهم معلومات عن اتفاقية اتفاقية "الميركسور" وهى كالآتى:





1- دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركى على السلع.





2- دول الميركسور الموقعة مع مصر الاتفاقية التجارية هى "الأرجنتين، والبرازيل، وأوروجواى، وباراجواى".







3- تتيح الاتفاقية نفاذ منتجات دول الميركسور إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة، كذلك بالنسبة للمنتجات المصرية.







4- بداية الاتفاق على المفاوضات لتوقيع الاتفاقية التجارية فى 14 أغسطس 2006، وذلك لتفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين مصر ودول الميركسور.







5- عقدت الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين.



6- اشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى، على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها وهى كالتالى:

· القائمة الأولى: إعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت فى سبتمبر 2017.

· القائمة الثانية: تخفيض 25% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

· القائمة الثالثة: تخفيض 12.5% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

· القائمة الرابعة: تخفيض 10% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

· قائمة خامسة: تشمل السلع الحساسة التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.

7- اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبى كحد أقصى من سعر باب المصنع وتمنح باراجواى معاملة استثنائية، حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبى على 55%، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية.