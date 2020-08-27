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محافظات

ذرة مشوي تطيح بموظفين بالوحدة المحلية في القليوبية..تفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:53 ص
ذرة مشوي تطيح بموظفين
ذرة مشوي تطيح بموظفين في الوحدة المحلية
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إبراهيم الهوارى
قرر جمال بحرى سكرتير الوحدة المحلية بالأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية احالة عدد من العاملين الى التحقيق الفورى ومجازاتهم لقيامهم بتنظيم حفل ذرة مشوى. 


واضاف بحري أن الواقعة تخص ثلاثة موظفين كانوا ضمن العاملين المكلفين بمتابعة غرفة علميات انتخابات مجلس الشيوخ.

واشار الى انه أثناء فترة الراحة لهم في تمام الساعة الخامسة مساء جلسوا لشواء الذرة كبديل للطعام لطول اليوم الذي يبدأ من الثامنة صباحا وينتهي في التاسعة مساء.

وأضاف رئيس الوحدة أن الواقعة كانت بجوار سور الوحدة المحلية مشيرا إلى أن الإرهاق الشديد والجوع الذي سيطر عليهما في ذلك اليوم كان دافعا لارتكابهم ذلك العمل.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لموظفي الوحدة المحلية لقرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء قيامهم بشواء الذرة داخل مقر عملهم وأثناء أوقات العمل الرسمي ما وصف رواد فيس بوك هذه الحالة بالبزراميطة واعتبروها لقطة من فبلم التجربة الدنماركية تنطبق على أرض الواقع.
ذرة مشوي تطيح بموظفين بالوحدة المحلية في القليوبية..تفاصيل
ذرة مشوي تطيح بموظفين بالوحدة المحلية في القليوبية..تفاصيل
ذرة مشوي تطيح بموظفين بالوحدة المحلية في القليوبية..تفاصيل
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