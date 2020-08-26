بتكلفة 121 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الجديدة.. صور

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عددا من المشروعات الجديدة ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الأخرى وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى المقرر 31 أغسطس الجارى.







وبدأ المحافظ جولته بوضع حجر أساس مدرسة الشيماء الثانوية ( إحلال جزئي) بعدد 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه ووضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية بعدد 28 فصل بتكلفة 19 مليون جنيه.



كما افتتح المحافظ مدرسة الحرية الإعدادية بقرية ميت العطار (انشاء جديد) بعدد 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه وافتتاح مدرسة الفنية بنات ببنها (توسع) 20 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه .



وافتتاح مدرسة الشهيد اشرف كامل الثانوية بقرية مرصفا ( توسع عدد الفصول 20) بتكلفة 4 ملايين جنيه وكذلك افتتاح مدرسة كفر سندنهور تعليم أساسى (توسع عدد الفصول 9 فصول) بتكلفة 3 ملايين جنيه.



من ناحية أخرى افتتح محافظ القليوبية مشروع محطة صرف صحي مرصفا بتكلفة 60 مليون جنيه ومحطة رفع بكفر سندنهور بتكلفة 15 مليون جنيه، كما تفقد مزرعة المهندس احمد محسن زكى بقرية منشأة بنها على مساحة 200 فدان وهي مزرعة لإنتاج العنب وتستخدم أحدث نظم الري والتسميد المطورة والصرف المغطى.



رافق المحافظ فى جولته الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها ومسئولى هيئة الأبنية التعليمية.