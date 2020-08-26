AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 121 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الجديدة.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:31 م
محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح عدد من المشروعات الجديدة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم عددا من المشروعات الجديدة ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الأخرى وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى المقرر 31 أغسطس الجارى.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها ومسئولى هيئة الأبنية التعليمية.

وبدأ المحافظ جولته بوضع حجر أساس مدرسة الشيماء الثانوية ( إحلال جزئي) بعدد 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه ووضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية بعدد 28 فصل بتكلفة 19 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ مدرسة الحرية الإعدادية بقرية  ميت العطار (انشاء جديد) بعدد 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه وافتتاح مدرسة الفنية بنات ببنها (توسع) 20 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه .

وافتتاح مدرسة الشهيد اشرف كامل الثانوية بقرية مرصفا ( توسع عدد الفصول 20) بتكلفة  4 ملايين جنيه وكذلك افتتاح مدرسة كفر سندنهور تعليم أساسى (توسع عدد الفصول 9 فصول) بتكلفة 3 ملايين جنيه.

من ناحية أخرى افتتح محافظ القليوبية مشروع محطة صرف صحي مرصفا بتكلفة 60 مليون جنيه ومحطة رفع بكفر سندنهور بتكلفة 15 مليون جنيه، كما تفقد مزرعة المهندس احمد محسن زكى بقرية منشأة بنها على مساحة 200 فدان وهي مزرعة لإنتاج العنب وتستخدم أحدث نظم الري والتسميد المطورة والصرف المغطى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بتكلفة 5,5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الصحة الروسية تعلن عن إنتاج لقاح كورونا سبوتنيك-V على شكل مسحوق

أشرس من القرش ولا يمكن صيدها بالخيط.. كل ما تريد معرفته عن الباراكودا

بعد اتفاق السلام مع الإمارات.. نتنياهو يعلن تجميد خطط البناء الاستيطاني بالضفة المحتلة وغور الأردن

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

قاصر تتهم شاب بالتعدي عليها جنسيا بالشرقية.. والتحريات: راحت بمزاجها

برشلونة يقدم لاعبه ترينكاو لوسائل الإعلام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية

النتيجة مذهلة.. خلطة البصل والثوم لـ تطويل الشعر

اتحاد الكرة يجرى تعديلات فى دورى كرة الصالات.. صور