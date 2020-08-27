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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا مباراة الجونة أمس، جلسات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض البدلاء وباقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني وجهازه المعاون.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة أمس بهدف دون رد سجله مروان محسن، وارتفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.

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