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رياضة

نجم ليفربول يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:58 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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محمد السعيد
اقترب السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من خلافة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسبانية.

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية. 


وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن مجلس إدارة نادي برشلونة لا ينوي التفريط في خدمات ميسي رغم قرار البرغوث الأرجنتيني بالرحيل، ولكن إذا اضطر إلى بيعه، فعليه التعاقد مع بدائل".

وأضافت الصحيفة، أن ساديو ماني نجم ليفربول أبرز المرشحين لخلافة ميسي في برشلونة".

وتابعت الصحيفة، أن قيمة ساديو ماني التسويقية في الوقت الحالي، تبلغ 120 مليون يورو.
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