بعد مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى... إقبال متوسط بمعامل زراعة عين شمس

شهدت الساعات الأولى من فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة «المرحلة الأولى»، اليوم الخميس وهو اليوم الأخير بالمرحلة الأولى ، إقبالا متوسطا في معامل كلية الزراعة جامعة عين شمس.
اقرأ أيضا :
وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الإقبال كان متوسطا منوهة بأنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، وتبلغ 2 معامل لتوزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعي؛ حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.
اقرأ أيضا :
وأشار الدكتور أحمد ، إلى أن الكلية حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تطهير وتعقيم المعامل فضلا عن الحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد عميد زراعة عين شمس ان كثير من طلاب الثانوية العامة محترفون في استخدام التكنولوجيا وهي سر ضعف إقبال الطلاب على مرحلة التنسيق الأولى للثانوية العامة.
الجدير بالذكر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً الخميس الموافق 27/8/2020.