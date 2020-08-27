بعد مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى... إقبال متوسط بمعامل زراعة عين شمس

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الإقبال كان متوسطا منوهة بأنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، وتبلغ 2 معامل لتوزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعي؛ حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

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وأشار الدكتور أحمد ، إلى أن الكلية حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تطهير وتعقيم المعامل فضلا عن الحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



