بعد عودته لخطيبته.. تفاصيل حفل زفاف حمو بيكا

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، عن إقامة حفل زفافه يوم 9 سبتمبر المقبل في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.





قال حمو بيكا، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك": " فرحة حمو بيكا يوم ٩-٩ البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".





يذكر أن نشر حمو بيكا، مقطع فيديو كوميدي أثناء قيامه بالغناء وتكراره كلمة خطأ أكثر من مرة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.



