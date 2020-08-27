ده جماد محتاج ترجمة.. عمرو وهبة يسخر من طعام الدايت

نشر الفنان عمرو وهبة فيديو له وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عمرو وهبة فى الفيديو ساخرا من طعام الدايت و بديل العيش و الارز، وكتب قائلا: " ده جامد محتاج ترجمة".





و جاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

- مسخره يا عمرو

- عندك حق

- طعمه وحش اوووي









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يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.







