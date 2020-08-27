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فن

ده جماد محتاج ترجمة.. عمرو وهبة يسخر من طعام الدايت

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:04 م
عمرو وهبة
عمرو وهبة
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ندى فكري
نشر الفنان عمرو وهبة فيديو له وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو وهبة فى الفيديو ساخرا من طعام الدايت و بديل العيش و الارز، وكتب قائلا: " ده جامد محتاج ترجمة".

و جاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :
- مسخره يا عمرو
- عندك حق
- طعمه وحش اوووي


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يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.


مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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