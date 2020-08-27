على طريقة دينا الشربيني .. شيماء سيف تغازل حماقي

مازحت الفنانة شيماء سيف النجمة دينا الشربيني بعد كليب اماكن السهر، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.





ونشرت شيماء سيف صورة قديمة للنجمة دينا الشربيني بجانبها بوسترات للنجم عمرو دياب وكتبت معلقة علي الصورة : هاتولي كل بوسترات حماقي من السوق.









اقرا ايضا :









يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.





وكانت قد نفت الفنانة شيماء سيف، إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على تلك الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».