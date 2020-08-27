ارتداء نصف الكمامة يزيد خطر الاصابة بكورونا.. تفاصيل

نصحت دراسة علمية حديثة بضرورة التوقف عن استخدام الكمامات الطبية بشكل خاطئ وارتدائها بطريقة نصف قناع ، أي إنزالها لأسفل الفم ، حيث أوضحت الدراسة أن ذلك عادة خاطئة تسمح للفيروس بدخول الجسم بسهولة .





وقال الدكتور فريدريك ديفيس القائم على الدراسة :"الأمر يشبه ارتداء سروالك بساق واحدة فقط، ينبغي أن يغطي القناع أو أي غطاء آخر للوجه فمك وأنفك".





كما أوضحت دراسة أجريت في جامعة نورث كاورولينا، أن كورونا يخترق أولًا تجويف الأنف ثم يدخل للرئتين ويسبب التهاب رئوي، واستخدم فريق الباحثين في جامعة UNC، خلايا المستقبلات لتتبع فيروس Sars-CoV-2 وكشف مساره في الجهاز التنفسي، وأشاروا إلى أن الفيروس أصاب الممرات الأنفية أكثر من غيرها.





وأشار الباحثون الى أن الفيروس استهدف مستقبلات الخلايا ACE2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2)، كوسيلة لدخوله إلى الجسم، كما أن مستقبلات ACE2 أكثر وفرة في نسيج بطانة الأنف وأقل انتشارا في الأجزاء السفلية من الجهاز التنفسي، وهذا السبب يجعل الأنف والفم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا بسهولة ، لذا شدد الباحثون على ضرورة ارتداء القناع بشكل صحيح .





كما قال الدكتور ريتشارد باوتشر، مدير معهد Marsico Lung في كلية الطب بجامعة UNC، : "يمكن أن تنتشر الفيروسات التي تنتج في الأنف إلى الأنسجة الشمية الموجودة في سقف الأنف، ما يؤدي إلى فقدان حاسة الشم، وإلى الفم، وإصابة الغدد اللعابية، وإحداث أعراض جفاف الفم، وإلى الرئة حيث ينتج عنها التهاب رئوي مع ضيق النفس والموت بالفعل".



