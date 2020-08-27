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أخبار العالم

روسيا: بدء اختبارات لقاح كورونا لمرحلة ما بعد التسجيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الخميس، بأن بلاده بدأت في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المؤسسات الطبية بموسكو في إطار اختبارات ما بعد التسجيل.

ونقتل قناة روسيا اليوم عن موراشكو قوله في تصريحات صحافية: "بدأنا بتوزيع الكميات الأولى من اللقاح في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة".

وأصدرت وزارة الصحة الروسية ترخيصا لمركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يتيح له الشروع في اختبارات ما بعد تسجيل اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح يتيح تشكيل مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض فيروس كورونا لمدة تصل إلى عامين.

وبحسب الإعلام الروسي، فإن اللقاح اجتاز الاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 11 أغسطس عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
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