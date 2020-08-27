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محافظات

20 مليون جنيه لتطوير شارع فريد ندا و رفع كفاءة الحدائق فى بنها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء أعمال تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى. 


وجاءت جولة المحافظ تزامنا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة واستكمالا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها. 

وخلال الزيارة تم اطلاع المحافظ على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تخصيص اماكن انتظار سيارات علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية. 

يذكر أن مشروع تطوير شارع فريد ندا ممول من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 20 مليون جنيه كمرحلة أولى والتي تبدأ من شارع هاني كامل حتى مطلع كوبري المصنع الحربي. 

ويتبع ذلك المرحلة الثانية حتى مدخل الطريق الزراعي وتتضمن أعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفسًا حضاريًا لأبناء المدينة.
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