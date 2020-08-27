إلهام شاهين: كنت هموت على خشبة المسرح مع نور الشريف.. تفاصيل

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان الراحل نور الشريف اقرب إنسان إلى قلبها، مضيفة:" وهو صديق لي".





وأضافت الهام شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" تعلمت وتتلمذت على يد الفنان الراحل نور الشريف ".





وتابعت إلهام شاهين :" اشتغلت معه عندما كنت في سنة اولى معهد الفنون المسرحية واشتغلت معه في فيلم العار ".





واكملت إلهام شاهين :" كنت اوافق على اي عمل يعرض عليا مع الفنان الراحل نور الشريف ، وهو موسوعة وتعلمت منه التمثيل والإخراج وكان ملما بكل التخصصات الخاصة بالعمل الفني أو الدرامي ".



