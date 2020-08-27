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توك شو

إلهام شاهين: كنت هموت على خشبة المسرح مع نور الشريف.. تفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:08 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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هاني حسين
قالت الفنانة إلهام شاهين،  إن الفنان الراحل نور الشريف اقرب إنسان إلى قلبها، مضيفة:" وهو صديق لي".

وأضافت الهام شاهين  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" تعلمت وتتلمذت على يد الفنان الراحل نور الشريف ".

 وتابعت إلهام شاهين :" اشتغلت معه عندما كنت في سنة اولى معهد الفنون المسرحية واشتغلت معه في فيلم العار ".

 واكملت إلهام شاهين :"  كنت اوافق على اي عمل يعرض عليا مع الفنان الراحل نور الشريف ، وهو موسوعة وتعلمت منه التمثيل والإخراج وكان ملما بكل التخصصات الخاصة بالعمل الفني أو الدرامي ".

ولفتت إلهام شاهين إلى موقف جمعها بـ نور الشريف، قائلة:"  أثناء التمثيل مع نور الشريف في مسرحية واندمج بشكل كبير في الدور اثناء محاولته قتلي في آخر مشهد في المسرحية وحسيت ان نفسي اتقطع تماما وكان فاضلي شعراية وأموت وفضل يعتذر لي بعد المسرحية".
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