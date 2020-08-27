بتكلفة ٥٥ مليون جنيه.. إنشاء لوحة توزيع كهرباء جنوب الأقصر

أجرى محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر ، جولة ميدانية، اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المركز.





يأتى ذلك في ظل توجهات الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية وتذليل أي عقبات تواجهها داخل نطاق مدنهم.





وشملت الجولة مشروع إنشاء تفقد لوحة توزيع كهرباء الطوايع بمدينة اسنا والتي تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 250 لسنة 2008على مساحة 1500م2 بتكلفة ٥٥ مليون جنيه تقريبا بجهد (١١ ألف ك .ف .أ) وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي ببندر اسنا وقري الجبل وقري جنوب إسنا.





كما تفقد سليمان، مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الدير التي تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 455 لسنة 2001 على مساحة 250م2 بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبا بجهد (١١ ألف ك .ف .أ) وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي بقرى شرق إسنا بداية من الشغب شمالا حتى الحلة جنوبا .





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كما تفقد سليمان، مشروع إنشاء كوبري الطوايع أعلى ترعة الرمادي والجاري إنشاءه بعرض 10 م وحمولة ٧٠ طنا بتكلفة 5 مليون تقريبا ليكون محورا بديلا لدخول مدينة اسنا من الناحية الغربية واستحداثا لشوارع جديدة وبديلة . لفك الاختناق بقلب اسنا.





وخلال الجولة وجه رئيس مركز إسنا، الادارة الهندسية والاملاك بإزالة المعوقات بالطريق الشرقي لترعة أصفون أمام لوحة توزيع الكهرباء وتوسعة الشارع لإدراجه بخطة الرصف ليكون بديلا للطريق النمسا الغربي ورصد اعمدة إنارة لهذا الطريق .



