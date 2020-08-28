شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئ لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 28 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تميل للانفتاح على العالم، وأن لديك إصرارا على تحقيق النجاح.. كما أنك تتمتع بشخصية جذابة وحس فني وتنظيمي، لكن قد تتصرف بقسوة في حياتك الخاصة.





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نصحت عبير فؤاد مواليد يوم 28 أغسطس قائلة" يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام."



