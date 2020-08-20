شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك



وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 20 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.





شخصية اليوم في علم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 20 أغسطس فإن ذلك يعني أنه ستظهر التغييرات في طبيعتك اليوم. سوف تشعر بالغضب والانزعاج. في مثل هذه الحالة ، يمكن أن تؤذي كلماتك الفاسدة مشاعر الآخرين.







ضع هذا في الاعتبار اليوم. بالحديث عن العمل ، سيكون اليوم جيدًا جدًا للموظفين. قد تحصل على أخبار سارة حول ترقيتك في المكتب. من ناحية أخرى ، يجب أن يكون درجة رجال الأعمال أكثر حذرا فى مواجهة الشدائد.



