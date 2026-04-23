إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثة إطلاق نار في مركز تجاري، يوم الخميس أسفرت عن إصابة عشرة أشخاص، وفقًا لما أفادت به السلطات، في أحدث حادث إطلاق نار جماعي تشهده الولاية.

وقالت شرطة مدينة باتون روج إن الهجوم وقع حوالي الساعة 1:22 ظهرًا بالتوقيت المحلي بالقرب من ردهة الطعام في مركز لويزيانا التجاري.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص على الفور، حيث لا يزال الجناة طلقاء، وفقًا لبيان صادر عن شرطة باتون روج نُشر بعد الساعة 2:30 ظهرًا بقليل بتوقيت المنطقة الوسطى.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن الهجوم كان مُستهدفًا، حيث "نشبت مشادة كلامية بين مجموعتين من الأشخاص داخل ردهة الطعام، ثم تبادلتا إطلاق النار"، كما صرّح بذلك قائد شرطة باتون روج، توماس مورس جونيور، للصحفيين.

وأضاف مورس: "للأسف، كان هناك بعض الأبرياء في المنطقة، وربما يكونون قد أصيبوا أيضًا".

وقال: "لدينا حاليًا عشرة مصابين في مستشفيات المنطقة، نُقل بعضهم بواسطة سيارات الإسعاف، ووصل آخرون بسيارات خاصة".

قال مورس إن الوضع لم يعد "هجومًا مسلحًا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الحاكم جيف لاندري بأنه على علم بالهجوم.

وقع إطلاق النار على بُعد حوالي 250 ميلًا من شريفبورت، حيث قُتل ثمانية أطفال بالرصاص يوم الأحد.