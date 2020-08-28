AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السودان: 5 قتلى و 6 جرحى في اشتباكات في كسلا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن 5 قتلى سقطوا وجُرح 6 أشخاص في مواجهات اندلعت اليوم في محيط سوق مدينة كسلا، في شرق السودان.

واندلعت الاشتباكات على خلفية تسيير رافضين لتعيين الوالي الجديد صالح عمار، لمسيرة احتجاجية.

وكانت وزارة الداخلية السودانية أعلنت - قبل أيام - أن لجنة أمن ولاية كسلا قررت إعلان حالة حظر التجوال الشامل بأرجاء مدينة كسلا، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى وتأمين الجسور ومداخل المدينة.

وقالت رئاسة قوات الشرطة - يوم /الثلاثاء/ الماضي - إن مدينة كسلا شهدت أحداث عنف قبلي إثر دعوة أحد المكونات القبلية المحلية إلى استقبال والي الولاية المعين صالح عمار، مما أدى إلى وقوع صدام مع مكون قبلي محلي آخر.

وتوجه وفد وزاري رفيع المستوى إلى ولاية كسلا؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك.

Advertisements

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

لأصحاب الأمراض المزمنة.. 3 طرق لتناول القهوة دون تعب

فرنسا تحذر: لبنان قد يختفي من الوجود

مرتضى منصور: وافقنا على استكمال الدوري لنفوز على الأهلي

فلافيو: لو مكان رمضان صبحي كنت سأرفض عرض بيراميدز

بفستان أصفر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة مع زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

بعد طرده من مباراة الزمالك.. فادي نجاح ينشر صورة بالفلفل