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محافظات

محافظة القاهرة: تنفيذ 1035 إزالة وتحرير 267 محضرا وتكثيف الحملات على المقاهي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عبد العزيز جمال
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات صباحية ومسائية بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي حرصًا على الصحة العامة.

 وتمكنت الحملات من ضبط حوالى ١٥٠٠ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ ١٠٣٥ إزالة إدارية وتحرير ١٦٥ محضر إشغال طريق و٥٢ محضر إدارة بدون ترخيص و٦٠ محضر تلوث بيئة .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي ضرورة تكثيف الحملات على المقاهى للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات.

كما شدد على  ترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .
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