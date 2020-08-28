4 أحكام بالإعدام والمؤبد.. صحيفة الحالة الجنائية لـ محمود عزت عقب القبض عليه

ألقت اجهزة الامن بوزارة الداخلية صباح اليوم القبض على القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.





وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة وكرا للاختباء، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف التضليل.





أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته محمود عزت،مع قيادات الجماعة .





وتمتلأ صحيفة الحالة الجنائية للقيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد، بصدور أحكام ضده بالإعدام والمؤبد فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى محل القضاء.





- يشار الى ان محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة محكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا على النحو التالي :





• الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم اول مدينة نصر (تخابر) • الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم اول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون) • المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الارشاد). • المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).

ومطلوب ضبطه واحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الارهابية وتحركات التنظيم الارهابي .





ويواجه محمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة.