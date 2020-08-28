ماكرون يعتزم لقاء الفنانة فيروز خلال زيارته لـ لبنان

أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ زيارته إلى لبنان بلقاء الفنانة فيروز.





وتداولت بعض المصادر الصحفية الفرنسية نية ماكرون‬ لقاء السيدة ‫فيروز‬ بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة إلى ‫لبنان





وأكد المصدر فرنسي رفضه تأكيد عقد مؤتمر لبناني في باريس، موضحا أنه حان الوقت لتنحي الأحزاب اللبنانية مؤقتا.





وأشار المصدر في الرئاسة الفرنسية، إلى أن ماكرون سيدعو اللبنانيين خلال زيارته المقبلة إلى بيروت لتشكيل حكومة مهمتها إجراء إصلاحات.





وأضاف المصدر أن ماكرون سيبلغ محاوريه اللبنانيين بضرورة تشكيل حكومة قادرة على حيازة ثقة المجتمع الدولي.





جدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت في أول سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن قصر الإليزيه.