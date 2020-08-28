الذهب يرتفع 12 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 858 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة 28-8-2020 بنحو 12 جنيها للجرام حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855/858 جنيها في تمام الساعة 11:53.





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وارتفع الذهب نحو 1%، اليوم الجمعة، بينما شهد الدولار تراجعا، فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي، صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 1.3 %، وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة، منذ بداية الأسبوع، بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين.





وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة 1% وانخفاض بنسبة 2% ، قبل كلمة باول وبعدها.





ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ إنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.





وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.





وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا، وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية؛ مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3% إلى 27.40 دولار للأوقية، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3%.



