قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب باسات





تعتبر سيارة « فولكس فاجن باسات » هي من أفضل السيارات الالمانية ذات الطابع الفاخر لذلك ، يقدم موقع " صدى البلد " أهم عيوب ومميزات ،سيارة باسات .









وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر بسعة 1.4 لتر يعمل مع شاحن توربيني للهواء يخرج قوة 125 حصان ، وعزم دوران 200 نيوتن متر ، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات يدفع الحركة من المحرك إلى العجلات الأمامية .





كما أن السرعة القصوى للسيار ة هي 207 كم / ساعة ، وتأتي بطول 4767 مللي متر ، ويبلغ العرض الكلي حوالي 1832 مللي متر وإرتفاها وصل 1747 مللي متر .





وتأتي السيارة بأربعة وسائد هوائية ستائرية أو،نظام abs وهو المسئول عن مانع الإنزلاق الفرامل على الرمال وخلافة من الأشياء التي تسبب الانزلاق





أما متوسط استهلاك الوقود رائع ، حيث تحتاج فقط إلى 5.1 لتر حى تقطع مسافة كيلو متر ، وهو الأمر الذي يجعلها تأتي ضمن مصاف السيارات الإقتصادية بامتياز .









اما بالنسبة لعيوب السيارة فهي تمتلك إضاءات زينون شديد الإضاءة سواء في الكشافات الامامية أو الكشافات الخلفية و سبويلر خلفي بالإضافة إلي أن كافة المصابيح الخاصة بها غير حساسة ضد الإضاءة



