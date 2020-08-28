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سيارات

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب باسات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:11 م
باسات
باسات
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أماني نوار


تعتبر سيارة « فولكس فاجن باسات » هي من أفضل السيارات الالمانية ذات الطابع الفاخر لذلك ، يقدم موقع " صدى البلد " أهم عيوب ومميزات ،سيارة باسات . 


وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر بسعة 1.4 لتر يعمل مع شاحن توربيني للهواء يخرج قوة 125 حصان ، وعزم دوران 200 نيوتن متر ، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات يدفع الحركة من المحرك إلى العجلات الأمامية .

كما أن السرعة القصوى للسيار ة هي 207 كم / ساعة ، وتأتي بطول 4767 مللي متر ، ويبلغ العرض الكلي حوالي 1832 مللي متر وإرتفاها وصل 1747 مللي متر . 

وتأتي السيارة بأربعة وسائد هوائية ستائرية أو،نظام abs وهو المسئول عن مانع الإنزلاق الفرامل على الرمال وخلافة من الأشياء التي تسبب الانزلاق 

أما متوسط استهلاك الوقود رائع ، حيث تحتاج فقط إلى 5.1 لتر حى تقطع مسافة كيلو متر ، وهو الأمر الذي يجعلها تأتي ضمن مصاف السيارات الإقتصادية بامتياز .


اما بالنسبة لعيوب السيارة فهي تمتلك إضاءات زينون  شديد الإضاءة سواء في الكشافات الامامية أو الكشافات الخلفية  و سبويلر خلفي بالإضافة إلي أن كافة المصابيح الخاصة بها غير حساسة ضد الإضاءة

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