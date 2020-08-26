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سيارات

فولكس فاجن تعطى الضوء الأخضر لتجهيزات باسات 2023

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة فولكس فاجن العالمية عن إعادة بناء تصميم السيارة الشهيرة باسات Midsize Sedan (NMS)في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي لتصل بموديل عام 2020 .


وأوضح موقع Autocar العالمى للسيارات شركة فولكس فاجن قررت بالقيام بخططً ملموسة لمستقبل باسات على الرغم من رغبة بعض المدراء التنفيذيين في الشركة للتخلي عنها بالكامل.


بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر للجيل التاسع من باسات والمقرر وصولها في عام 2023 ، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن هربرت دييس لم يكن مقتنعًا بضرورة استبدال باسات مشيرًا على شعبية Arteon وخطط EV المستقبلية .


كما قام مصممو فولكس فاجن بإكمال تصميم Passat التالي إلى حد كبير وتزعم المصادر أنه كان هناك تركيز على الإقامة وقدرة التحمل.


كما أن باسات السوق الأوروبية تسير على منصة MQB  بينما تستخدم النسخة الأمريكية إعداد PQ46 والذي يعود إلى عام 2005 ، ولكن ستستعمل على نسخة محدثة من بنية MQB التي ستكون قادرة على دعم كل من الدفع الأمامي والدفع الرباعي.

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