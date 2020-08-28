بعد توقف 5 أشهر.. محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة الجمعة فى مسجد المرسي أبي العباس

أدي اللواء محمد الشريف

، صلاة الجمعة، اليوم بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، حيث تعد تلك أولي صلاة للجمعة تؤدى بالمساجد بعد توقف دام حوالي ٥ شهور بسبب أزمة

جاء ذلك

بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.