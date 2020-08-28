بعد توقف 5 أشهر.. محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة الجمعة فى مسجد المرسي أبي العباس

أدي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة، اليوم بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، حيث تعد تلك أولي صلاة للجمعة تؤدى بالمساجد بعد توقف دام حوالي ٥ شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.
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وأكد الشريف ضرورة وعي رواد دور العبادة وإلتزامهم الكامل بجميع الإجراءات والتعليمات والإلتزام بعلامات التباعد بالمساجد، والتعاون مع مؤسسات الدولة في ذلك الشأن للحفاظ على سلامتهم.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المساجد بنطاق محافظة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية حملات تعقيم وتطهير مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.