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أخبار العالم

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. بلجيكا تفرض قيودا على الوافدين الفرنسيين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:55 م
بلجيكا تفرض قيودا
بلجيكا تفرض قيودا على الوافدين الفرنسيين
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شيماء مصطفى
أعلنت بلجيكا، اليوم الجمعة، حظر السفر السياحي إلى فرنسا، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا أوروبا إلى تنسيق أفضل بشأن القيود المفروضة عبر الحدود.

يأتي ذلك عقب إعلان بريطانيا وألمانيا وبلجيكا فرض قيود جديدة على الوافدين من فرنسا أو أجزاء منها.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم السابق 5429، إذ يعد أعلى حصيلة منذ أوائل مايو، وتخفيف الإغلاق.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء إلى 259698 حالة.

وأضافت أن 4535 مريضا مصابين بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.

ومنذ بداية الوباء توفي 30576 شخصا بسبب كورونا، بزيادة 32 عن يوم الثلاثاء، علما أن السلطات لم تصدر إحصاءات عن الوضع في المستشفيات والوفيات يوم الأربعاء.
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