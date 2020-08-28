التموين تكشف استعدادات الوزارة لإقامة معارض أهلا مدارس 2020

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الدراسي الجديد من خلال معارض أهلا مدارسلتوفير احتياجات الطلاب واولياء الأمور من الادوات المدرسية لأسعار مخفضة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.





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وكشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، عن استعدادات الوزارة لانطلاق معارض أهلا مدارس اخر سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل بالإضافة إلى المعارض المتنقلة للقرى والنجوع في مختلف محافظات الجمهورية.





وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي في سبتمبر 2019 وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومسئولي الغرفة التجارية في القاهرة، افتتحوا معرض أهلا مدارس بأرض المعارض في مدينة نصر.





