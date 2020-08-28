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اقتصاد

التموين تكشف استعدادات الوزارة لإقامة معارض أهلا مدارس 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:39 م
محمد صبيح
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الدراسي الجديد من خلال معارض أهلا مدارسلتوفير احتياجات الطلاب واولياء الأمور من الادوات المدرسية لأسعار مخفضة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

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وكشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، عن استعدادات الوزارة لانطلاق معارض أهلا مدارس اخر سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل بالإضافة إلى المعارض المتنقلة للقرى والنجوع في مختلف محافظات الجمهورية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي في سبتمبر 2019 وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومسئولي الغرفة التجارية في القاهرة، افتتحوا معرض أهلا مدارس بأرض المعارض في مدينة نصر.

وتضمن المعرض الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر بـ 7600 متر مربع تضم 200 شركة قطاع خاص وعام، تخفيضات تتراوح من 20 الي 30% على جميع مستلزمات المدارس.

وشاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بعدد 7 شركات غذائية في المعرض على مساحة 53 مترا و من بين تلك الشركات العامة للمخابز، و مطاحن شمال، و جنوب القاهرة، والعامة، والمصرية لتجارة الجملة.
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