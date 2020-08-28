تحرك إماراتي في مجلس الأمن للرد على ادعاءات تركية

سلمت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن ردت فيها على اتهامات ومزاعم تركية بارتكابها "جرائم حرب" في اليمن.









واتهمت الإمارات تركيا في رسالتها بمحاولة تحويل الانتباه عن "تصرفاتها الخطيرة"، وانتهاج سياسة عدوانية.





وأضافت رسالة الإمارات أن تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي، وأن عملياتها العسكرية في سوريا تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.





وأكدت رسالة الإمارات أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".





وتابعت رسالة الإمارات أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".





كانت تركيا قد سلمت رسالة إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، ادعت فيها أن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن"، على حد زعمها.