AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحرك إماراتي في مجلس الأمن للرد على ادعاءات تركية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:01 م
علم الإمارات
علم الإمارات
Advertisements
أحمد محرم
سلمت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن ردت فيها على اتهامات ومزاعم تركية بارتكابها "جرائم حرب" في اليمن.


واتهمت الإمارات تركيا في رسالتها بمحاولة تحويل الانتباه عن "تصرفاتها الخطيرة"، وانتهاج سياسة عدوانية.

وأضافت رسالة الإمارات أن تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي، وأن عملياتها العسكرية في سوريا تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأكدت رسالة الإمارات أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".

وتابعت رسالة الإمارات أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".

كانت تركيا قد سلمت رسالة إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، ادعت فيها أن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن"، على حد زعمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبلغ رد على تهديدات تركيا ..البرلمان العربي يقصف جبهة أردوغان بمفاعل براكة

الإمارات تفضح جرائم تركيا أمام مجلس الأمن.. تنديد عربي بتهديدات نظام أردوغان.. وأبو ظبي تصف تصريحات آكار بـ"الاستفزازية"

بعد تهديدات روحاني.. بيان إماراتي شديد اللهجة ضد إيران

صفقة التطبيع في خطر.. لماذا ألغت الإمارات الاجتماع الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل

ترشيحاتنا

كارت أحمر .. قائمة أبناء العاملين المغضوب عليهم فى الأهلي والزمالك

دراسة جديدة تكشف.. أفضل كمامة تحمي من كورونا بنسبة 99.9%

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نداء عاجل من النيابة العامة الإماراتية للمواطنين

أمين الفتوى يوضح أفضل عمل ينفع المتوفى في قبره

صورة نادرة.. دينا الشربيني تظهر مع عمرو دياب قبل سنوات من زواجهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا

فوائد ركوب الدراجات للصحة.. تفاصيل

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد