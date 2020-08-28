غرق طفل في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف جثة "طفل 10 سنوات" لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية بقرية "بني قاسم" التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





اقرأ أيضا| محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة وتنفيذ التباعد الاجتماعي بين المصلين





وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق الطفل "علاء نور الدين بهنساوى" 10 سنوات، أثناء محاولته الهرب من شدة حرارة الجو بالاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية بقرية "بني قاسم" التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة.





وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من إنتشال جثة الطفل، وتبين أن أسرته تقيم بمحافظة القاهرة، وحضرت إلى قرية "بني قاسم" التابعة لمركز ببا، لحضور حفل زفاف أحد الأقارب، وتسلل الطفل "المتوفي" وشقيقة خلسة من أسرتهما للاستحمام في مياه ترعة الإبراهيمية، لعدم إجادته السباحة توفي بإسفكسيا الغرق.





ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، بسيارة نقلت جثة الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستصدار تصريح دفن الجثة، عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.