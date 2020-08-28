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مرأة

بضفائر الشعر.. هازال كايا تخطف الأنظار بإطلالة طفولية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:38 م
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية هازال كايا صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ناعمة وطفولية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت هازال كايا تي شيرت باللون الأبيض مطبوع عليه بكتابة باللون الذهبي، واختارت عليه جيب باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت هازال كايا بلم شعرها على الجانبين بعمله ضفيرة على الجانبين، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما ابرز من رقة وطفولة إطلالتها.

ولم تتكلف هازال كايا في وضع مساحيق التجميل او ارتداء الاكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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İlk gün 🥂✨ #bendenneolur #day1 #lovemyjob

A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on

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