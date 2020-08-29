جهاز 6 أكتوبر يواصل جهوده لرصد مخالفات البناء

واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس شريف الشربيني جهوده للتعامل مع مخالفات البناء بالمدينة بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.





وقال المهندس شريف الشربيني، أنه تم تنفيذ عدد ( ٣ ) قرارات إزالة أدوار مخالفة بمشروع (جيزة باراديس)عمرانية شمالية أولى.





وتابع رئيس الجهاز، أنه تم إيقاف الأعمال بالقطعة رقم ١٩ المستثمر الصغير جنوب الأحياء حيث تم عمل شدة خشبية على الردود الجانبى للقطعة لصبها خرسانة.





ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.





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