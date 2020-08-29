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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يواصل جهوده لرصد مخالفات البناء

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:02 ص
جانب من ازالات جيزة
جانب من ازالات جيزة باراديس
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آمنة عبدالعظيم
واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس شريف الشربيني جهوده للتعامل مع مخالفات البناء بالمدينة بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وقال المهندس شريف الشربيني، أنه تم تنفيذ عدد ( ٣ ) قرارات إزالة أدوار مخالفة بمشروع (جيزة باراديس)عمرانية شمالية أولى.

وتابع رئيس الجهاز، أنه تم إيقاف الأعمال بالقطعة رقم ١٩ المستثمر الصغير جنوب الأحياء حيث تم عمل شدة خشبية على الردود الجانبى للقطعة لصبها خرسانة.

ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.

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كما شدد رئيس الجهاز، على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
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