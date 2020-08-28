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اقتصاد

سعر المتر 50 ألف جنيه.. بيع 8 محال تجارية وصيدلية بالإسكان الاجتماعى بالنوبارية الجديدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس  محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن بيع 8 محال تجارية وصيدلية بالأسواق التجارية بمنطقتي (11 ، 20) عمارة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، وذلك في مزاد علني.

وأوضح المهندس محمد عبد الحميد القصري، أن أسعار بيع المتر مربع بالمحال التجارية تراوحت بين 32 ألف و 45 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالصيدلية إلى 50500 جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة الخدمات بها، مؤكدًا أنه تم عقد جلسة المزاد وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتزايدين.
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