جريمة شرف.. ذبح شقيقتين وقطع لسان إحداهما بقنا

بعد ساعات من الجريمة البشعة التي شهدتها جزيرة مطيرة بمركز قوص، وراحت ضحيتها شقيقتان، تعيشان بمفردهما داخل منزلهما، بدأت تفاصيل من الواقعة تتكشف حول الجريمة الغامضة.





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شائعات عن الشرف، كانت كلمة السر التى فتحت الطريق أمام رجال المباحث لكشف وقائع وتفاصيل الجريمة التى مازال مرتكبيها بعيدين عن قبضة العدالة لتقتص منهم.





تفاصيل الجريمة بدأت قبل ٢٤ ساعة، حيث عثر الأهالى على فتاة مذبوحة داخل منزلها، و بالبحث عن الأخرى وجدت مذبوحة ومقطوعة اللسان أسفل سرير فى نفس الغرفة.





مشهد الشقيقتين الذبيحتين كان مرعبا ومهيبا لمن شاهدوا الضحيتين غارقتين فى دمائهما، ما دفعهم لإخطار أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.





التحريات الأولية أثبتت أن قصة شرف و شائعات عن الضحية الأولى، وراء ارتكاب الجريمة البشعة التى لم يتحدد حتى الآن مرتكبيها.





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وكان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتى نهى فتحي حسن الخطاري 18 عاما، موظفة باليومية في مصنع سكر قوص، وشقيقتها نورهان، مذبوحتين داخل منزلهما بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.