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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 27 مليون مشاهدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:35 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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محمد نحلة
تخطت أغنية بالنبط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز الـ 27 مليون مشاهدة بعد مرور وقت قصير على طرحها عبر القناه الرسمية على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".

بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".


أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.
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