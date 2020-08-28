مرتضى منصور يشكر وزير الرياضة

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضوره اليوم في افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك.







وأضاف "منصور" في حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة، أن صبحي يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه.









ويفتتح اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك المنشآت الجديدة بالنادي في حضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأندية ورموز المجتمع.







ويفتتح الزمالك منشآت النادي بالإضافة إلى المسجد الجديد الذي أطلق عليه مجلس الإدارة " مسجد الدكتور محمد مشالي".

أطلق نادي الزمالك اسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجمع الصالات الجديدة بالنادي الأبيض، والذي يتضمن صالات الكاراتيه والجودو بالزمالك.