خالد عكاشة يكشف معلومات خطيرة عن القيادي الإخواني محمود عزت

أثنى خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على القبض على القيادي الاخواني محمود عزت، قائلا :"ضربة قوية للامن المصري ضد الاخوان".





وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن محمود عزت كان يتولى مرشد جماعة الإخوان بالانابة بعد القبض على محمد بديع، مضيفا أن محمود عزت كان مشرفًا على 3 تنظيمات ارهابية نفذت عمليات إجرامية في مصر خلال السنوات الماضية.





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن محمود عزت كان يترجم تكليفات القيادات الإرهابية الموجودة خارج مصر بتنفيذ عمليات بالداخل، مقدما التحية للدولة المصرية على هذه الخطوة المهمة.



