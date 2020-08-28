محافظ الأقصر يشهد صلاة الجمعة ويشيد بالتزام المواطنين بالضوابط الاحترازية

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صلاة الجمعة اليوم بمسجد أحمد النجم مشيدًا بالتزام أبناء المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، و أكد مدير عام المديرية الشيخ سيد عبد الدايم على التزام جميع مساجد المحافظة بالضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية ، مبينًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.





ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما توجه بالشكر لجميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.





وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية .





وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .





نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى ، والحمد لله أولًا وآخرا .



