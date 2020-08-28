AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محافظ الأقصر يشهد صلاة الجمعة ويشيد بالتزام المواطنين بالضوابط الاحترازية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:08 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Advertisements
محمود ضاحي
شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صلاة الجمعة اليوم  بمسجد أحمد النجم مشيدًا بالتزام أبناء المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، و أكد مدير عام المديرية  الشيخ  سيد عبد الدايم على التزام جميع مساجد المحافظة بالضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية ، مبينًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .
 
أكد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.

ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما توجه بالشكر لجميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات  الاحترازية .

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .

 نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى ، والحمد لله أولًا وآخرا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كمامات وتباعد ومصليات خاصة.. إقامة أول صلاة فجر بمساجد القليوبية ..صور

الأوقاف: صلاة الجمعة غدا في المنازل.. والمساجد مغلقة

بالكمامة والسجادة.. الملايين يؤدون أول صلاة جمعة بمحافظات مصر منذ جائحة كورونا .. والتزام تام بالاجراءات الاحترازية وتعليمات الاوقاف

محافظ أسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكيل أوقاف قنا: التزام تام من المصلين بالإجراءات الاحترازية فى أول صلاة جمعة

أوقاف الدقهلية: التزام تام بصلاة الجمعة ولا مخالفات

ترشيحاتنا

أخبار الفن | جدل حول زواج أنغام للمرة الخامسة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ووالد فنانة شابة يحاول قتلها

حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

خالد عكاشة يكشف معلومات خطيرة عن القيادي الإخواني محمود عزت

شاهد| ضيفة ببرنامج تكشف سبب رشها ماء الورد قبل الجلوس في الاستديو

هل حسم أحمد فتحي موقفه مع الأهلي.. مصادر تجيب

الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت مشجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جذابة

ماذا يحدث للجسم عند تناول جرعة زائدة من فيتامين د؟

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور أثارت الجدل لـ دانا جبر