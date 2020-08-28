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أخبار العالم

إطلاق نار كثيف في طرابلس بعد إيقاف وزير الداخلية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بسماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية، طرابلس، بعد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإيقاف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، احتياطيا عن العمل.

وكان المجلس الرئاسي  قد قرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، كما قرر تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ونص القرار الذي حمل رقم "562" لسنة 2020  على أن التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

جدير بالذكر أن فتحي باشاغا يتواجد حاليا في تركيا، حيث التقى اليوم مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.
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