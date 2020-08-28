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رياضة

الأهلي يتابع المغربي سفيان رحيمي في مواجهة الزمالك والرجاء قبل ضمه ..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:45 م
سفيان رحيمي
سفيان رحيمي
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حسن العمدة
قال الإعلامي عمر بيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي تلقوا ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل رمضان صبحي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحي.

وتابع أن الأهلى قرر متابعة اللاعب من قرب في مواجهتى الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا قبل بدء مفاوضات ضمه مع ناديه.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المصري مساء غد السبت، في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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