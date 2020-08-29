دعاء يوم عاشوراء .. 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة في الصباح

يعد من أفضل السُنن الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فلأن الدعاء عبادة ، فقد أوصانا بالحرص على ترديد

، وأرشدنا إلى أن هناك أدعية يُستحب ترديدها أثناء

وكذلك في جميع أيام العام دون تحديد،

ويوافق اليوم السبت يوم

، الذي يُستحب فيه الصيام اتباعًا لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، لكي ينال المسلم الأجر والثواب عند

حيث يكفّر الله تعالى ذنوب السنة الماضية عند

.

ورغم أنه لم يرد نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بتخصيص دعاء معين في يوم

، إلا أنه لا يمكن إغفال وصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بترديد أفضل الدعاء في

للصائمين وغير الصائمين، لعل الله تعالى يستجيب

،

ومن هنا أوصى مجمع البحوث الإسلامية، بالحرص على الدعاء في يوم

وترديد ثلاث كلمات في الصباح، حيث تغفر كل ذنوب الإنسان مهما بلغت كثرتها، وذلك فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الكلمات التي أوصى رسول الله بالدعاء بها وترديدها في كل صباح ومساء، ليغفر الله سبحانه وتعالى بها كل ذنوبك، هي: « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»، منوهًا بأنه –صلى الله عليه وسلم- أوصى بترديدها مائة مرة.

واستشهد بما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ».

وتابع:ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر».

دعاء يوم عاشوراء



ورغم أنه لم يثبت في الحديث والأثر وجود دعاء خاص في يوم

، إلا أنه يستحب ترديد

: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

ودعاء «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»، «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، "اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار".

دعاء يوم عاشوراء مكتوب



بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملىء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسالك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم

و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم

ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

و يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ،وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

دعاء يوم عاشوراء كامل



إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، ووقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.

اللهم كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجحت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرا، ولك الشكر يا رب العالمين اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب



سبحانك لا اله الا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقت أطباقها، سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها، ونظرت إلى ما في البحور ولججها، فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك، سبحانك أنت الحي لا اله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.