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أخبار البلد

الصحة: 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:54 ص
ضبط 6 متهمين في قضية
ضبط 6 متهمين في قضية فتاة فيرمونت
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 8 نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19 ).

وأوضحت الوزارة النصائح لكبار السن والأطفال، وجائت كالتالي:-

يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى كوفيد -19 إليهم

حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.

ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل

تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضروة يتم اختصار وقت الزيارة.

فضل عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل.

تجنب المصافحة مع الآخرين.

الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.

عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون.
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