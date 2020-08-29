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رياضة

أيمن مشالي: صالح سليم طلبني للانضمام إلى الأهلي وادل طعيمة رفض

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:31 ص
أيمن مشالي
أيمن مشالي
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محمد رشاد
قال أيمن مشالي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري والزمالك سابقًا، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادي الأهلي خلال فترة تألقه في نادي المحلة.

وأكد مشالي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن صالح سليم طلبني للإنضمام إلى الأهلي بشكل شخصي وذلك نادرًا ما يحدث أن يقوم الكابتن صالح بطلب التعاقد مع لاعب".

وتابع: "كنت متألق مع المحلة ولكن الكابتن عادل طعيمة مدرب المحلة وقتها رفض رحيلي عن المحلة للإنضمام إلى الأهلي".

وأشار: "بعدما أصدر الكابتن الجوهري نظام الاحتراف، قررت الرحيل إلى النادي المصري".
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