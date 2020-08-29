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10 منح مقدمة من جامعة نيو جيزة لبرنامج مصر تستطيع.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:23 ص
جامعة نيو جيزة
جامعة نيو جيزة
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اسراء صبري
قال أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة، إن الجامعة تهدف إلى إعداد خريجين المستقبل بشكل مختلف، مشددا على أن مجموع الطالب في الثانوية العامة لا يكفي لدخوله الجامعة، حيث يجب أن يجتاز اختبار القدرات واللغة.

وتابع خلال مداخلته الهاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، : " كافة الطلاب المتميزين يجب أن يحصلوا على منح دراسية في الجامعات الكبرى، معقبا: جامعة نيو جيزة تقدم 10 منح دراسية للطلاب المتفوقين.

وفيما يخص طرق التقديم، أوضح أن الطالب يمكنه التقدم من خلال الموقع الرسمي للجامعة مع كتابة مصر تستطيع خلال تقديم طلب الإلتحاق بالجامعة.
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