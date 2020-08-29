النواب الأمريكي يتهم بومبيو بازدراء المجلس وسوء استغلال منصبه

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنها بدأت الجمعة إجراءات لاتهام وزير الخارجية مايك بومبيو بازدراء المجلس بسبب رفضه الامتثال لطلب استدعاء لتقديم سجلات تتعلق بسوء استغلال سياسي واضح من جانبه لموارد الوزارة.





وأشار رئيس اللجنة الديمقراطي إليوت إنجل إلى كلمة سجلها بومبيو في القدس قبل المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع، وقال إنه "أبدى تجاهلا مقلقا للقوانين والقواعد التي تحكم سلوكه وللأدوات التي يتيحها الدستور لمنع الفساد الحكومي".





وأضاف إنجل "إنه يعتقد على ما يبدو أن المنصب الذي يتولاه، والوزارة التي يديرها، والأفراد الذين يشرف عليهم، وأموال دافعي الضرائب التي تنفق على هذا كله، موجودون من أجل منفعته الشخصية والسياسية".





وقال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن بيان إنجل "مسرحية سياسية" مشيرا إلى أن الخارجية عرضت تقديم الوثائق لإنجل شريطة أن يرسل رسالة يشرح فيها مسألة السياسة الخارجية التي يتطلب التحقيق فيها تقديم مثل هذه الوثائق.





كانت اللجنة قد أصدرت الشهر الماضي مذكرة استدعاء تطالب بومبيو بتقديم وثائق أعطاها للجمهوريين الذين يحققون بشأن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.





وجمعت اللجنة معلومات تتعلق بهانتر بايدن ابن نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافس ترامب في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.



