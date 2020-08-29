ألقاها المجرم في النهر.. عظام بشرية في أكياس سوداء تكشف عن جريمة قتل

لا توجد جريمة كاملة، فمهما بلغ المجرم من الحنك والخبرة دائمًا ما يترك أثر قد يفضح فعلته، فقد عثرت الشرطة البريطانية على عظام بشرية ملقاة في نهر سوفولك داخل حقيبتين سوداويتين، بعدما شاهدهما أحد السكان، لتكشف عن جريمة قتل.





قام الرجل بإبلاغ الشرطة بعد ملاحظة شئ غريب يطفو فوق مياه نهر سوفولك والتي تبين فيما بعد أنها حقائب احتوت على عظام جثة بشرية بداخلها.

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وأكدت شرطة سوفولك بعد ظهر أمس أنها تتعامل مع القضية على أنها تحقيق في جريمة قتل "بسبب الظروف المشبوهة التي تم العثور عليها فيها".



