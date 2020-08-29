AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ألقاها المجرم في النهر.. عظام بشرية في أكياس سوداء تكشف عن جريمة قتل

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:58 ص
عظام بشرية
عظام بشرية
Advertisements
عزة عاطف
لا توجد جريمة كاملة، فمهما بلغ المجرم من الحنك والخبرة دائمًا ما يترك أثر قد يفضح فعلته، فقد عثرت الشرطة البريطانية على عظام بشرية ملقاة في نهر سوفولك داخل حقيبتين سوداويتين، بعدما شاهدهما أحد السكان، لتكشف عن جريمة قتل.

قام الرجل بإبلاغ الشرطة بعد ملاحظة شئ غريب يطفو فوق مياه نهر سوفولك والتي تبين فيما بعد أنها حقائب احتوت على عظام جثة بشرية بداخلها. 
اقرأ المزيد:

وأكدت شرطة سوفولك بعد ظهر أمس أنها تتعامل مع القضية على أنها تحقيق في جريمة قتل "بسبب الظروف المشبوهة التي تم العثور عليها فيها".

ستجرى اختبارات الطب الشرعي على العظام خلال الأيام المقبلة، وسيجرى تشريح عظام الجثة اليوم السبت، كما تم العثور على عربة تسوق مغمورة "أبعد قليلًا" على طول النهر حيث توجد الأكياس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث وضحايا اليوم.. «مأساة الصف» آية ابتلعها نهر النيل ووالدها حاول إنقاذها فلحق بها.. القصة الكاملة لربة منزل أرضعت طفلتها «مية نار»

جسده مقطع في أكياس بلاستيك.. تحديد المتهم الأول في قتل مليونير مسلم شهير داخل شقته.. فيديو وصور

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

العثور على رضيع عمره أسبوعا ميتا في دلو من القطران.. والمتهمون والداه

بعد تحدثها إلى رجل غريب.. العثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد عارية في الغابة

ترشيحاتنا

هل الاغتسال في يوم عاشوراء يحميك من كل الأمراض عدا الموت ؟

يوم عاشوراء.. فضله وحكم صيامه منفردا

هاشتاج ادعم الزمالك ادعم ساسي يتصدر التريند.. مغردون: بنعتبرك ابن النادي مش مجرد محترف

بعد مشاهدة أفلام إباحية.. طفلان يعتديان جنسيا على زميلهما ويصوراه عاريا بشبرا الخيمة

بعد إقالته.. مليشيات باشاغا تنشر الفوضى بمصراتة في ليبيا.. فيديو

في موسمها.. طريقة عمل عاشوراء بمذاق لا يقاوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو

مواصفات وأسعار سوزوكي سويفت 2020 suzuki swift.. صور

جمعت بين الشبابية والعائلية.. بسعر خيالي جاكوار تطلق سيارة I-Pace | فيديو