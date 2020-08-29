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فن

أخبار الفن.. وفاة نجم Black Panther.. وعمر بطيشة يهاجم محمد منير

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أكد الموسيقار الكبير هانى شنودة أنه استهلك عمر وهو جالس على البيانو، مشيرا إلى أن الله خلقه لكى يسعد الشعب المصرى.

وجهت الفنانة لقاء الخميسى رسالة قوية  للمتنمرين عبر خاصية الاستوري من  خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

رد الشاعر الكبير عمر بطيشة بعنف على احد التعليقات عن أغاني عمرو دياب ومحمد منير عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

توفى النجم الأمريكي وبطل فيلم Black Panther شادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عاما. 

نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو جديدة برفقة ابنتها  من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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