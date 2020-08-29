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فن

كفاية جهل ووقاحة و آراء مريضة.. لقاء الخميسي تفتح النار على المتنمرين

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:31 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة لقاء الخميسى رسالة قوية  للمتنمرين عبر خاصية الاستوري من  خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

و كتبت لقاء الخميسيلحد امتي هنفضل نتكلم عن المرضي المتنمرين بالالفاظ و الافعال و الاحكام ،امتة المجتمع هينصف من الامراض النفسية ،مصر تستاهل احسن من كدة بكتير.


وتابعت :  مصر تستاهل جيل و من بعدة اجيال مثقفة و متفتحة و مهذبة و عندها قدره علي قبول الاخر مهما اختلف عنهم ،لحد امتي هنفضل مستحيل المرضي الي بيشدوا مركب لوراء بدل  ما تتطلع لقدام بكل قوتها

وأضافت : كفاية جهل ووقاحة و تنمر و احكام و اراء مريضة .. كفاية ، مهمها لازم يبقي في حساب راضع لامثال المرضي دول

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
كفاية جهل ووقاحة و آراء مريضة.. لقاء الخميسي تفتح النار على المتنمرين
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