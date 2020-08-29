هانى شنودة: قضيت عمري على البيانو

وكشف شنودة، أثناء استضافته ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان على قناة دى إم سى، أنه كان يخاف من السوشيال ميديا ولم يدخل هذا العلم سوى من فترة قصسيرة عبر موقع تويتر.



وعن الموقف الذى تعرض له مع أحد الشباب قائلا: "هو أنا لوحدى اللى معرفش مين ده.. قال هذا ذنبى أنا، فأنا من بعدت عن الشباب ولم أتواصل معه على السوشيال ميديا فهذا كان خطأ، وقد قدمت دعوة لهذا الشاب وجاء لمنزلى وشربنا الشاى سويا، وهو شخص جميل ولكنه قليل الكلام واكتشفت خلال اللقاء أنه يتعرف على الأغانى والبرامج التى قدمتها من قبل ولكنه لم يعرف صاحب هذه الألحان كاسم".

