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فن

هانى شنودة: قضيت عمري على البيانو

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:03 ص
هاني شنودة
هاني شنودة
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محمد نبيـل
أكد الموسيقار الكبير هانى شنودة أنه استهلك عمر وهو جالس على البيانو، مشيرا إلى أن الله خلقه لكى يسعد الشعب المصرى.

وكشف شنودة، أثناء استضافته ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان على قناة دى إم سى، أنه كان يخاف من السوشيال ميديا ولم يدخل هذا العلم سوى من فترة قصسيرة عبر موقع تويتر.

وعن الموقف الذى تعرض له مع أحد الشباب قائلا: "هو أنا لوحدى اللى معرفش مين ده.. قال هذا ذنبى أنا، فأنا من بعدت عن الشباب ولم أتواصل معه على السوشيال ميديا فهذا كان خطأ، وقد قدمت دعوة لهذا الشاب وجاء لمنزلى وشربنا الشاى سويا، وهو شخص جميل ولكنه قليل الكلام واكتشفت خلال اللقاء أنه يتعرف على الأغانى والبرامج التى قدمتها من قبل ولكنه لم يعرف صاحب هذه الألحان كاسم".

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