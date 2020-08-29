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متطرف لأبعد حد.. باحث سياسي: محمود عزت حسم الصراع لمصلحته وسيطر على تنظيم الإخوان ..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:07 ص
محمود عزت
محمود عزت
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شيرين عادل
قال ماهر فرغلي، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن أعمال جماعة الإخوان الإدارية أوكلت لمحمد كمال وأتباعه الذين خاضوا ضربات اللجان النوعية المسلحة الإرهابية. 

وأضاف الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أثناء استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أنه بعد مقتل محمد كمال تصدر الواجهة، الإرهابى محمود عزت؛ حينما أدرك فشل العمليات الإرهابية من هذا النوع.

وأشار ماهر فرغلى، إلى أن صراعًا نشأ فى التنظيم الإخوانى ما بين أجنحة كثيرة، واستطاع محمود عزت أن يحسم هذا الصراع لمصلحته، ويسيطر على الجماعة بالكامل حتى نجحت الأجهزة الأمنية أمس الجمعة في ضبطه. 

ولفت الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن محمود عزت شخصيته انعزالية تماما ومتطرفة ومتشددة لأبعد الحدود، ولا يتعامل سوى مع عدد قليل جدا من الأفراد داخل التنظيم. 

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